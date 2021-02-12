В городские и областные советы смогли переизбраться около 30% депутатов - ОПОРА

Больше всего депутатов смогли переизбраться в Ивано-Франковском областном совете

Больше всего депутатов смогли переизбраться в Ивано-Франковском областном совете

Фото: из открытых источников

Во время местных выборов менее 30% депутатов городских и областных советов смогли переизбраться на новый срок.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

По данным независимых наблюдателей, из 1659 депутатов областных советов, избранных на выборах, смогли переизбраться только 477, или 28,75%.

Больше всего депутатов смогли переизбраться в Ивано-Франковском облсовете, где в 2020 году депутатами стали 44% избранников из предыдущего состава. 37,5% депутатов снова прошли в Житомирский, Хмельницкий и Черкасский областные советы.

Кроме того, менее 25% депутатов переобралалось в 4 из 22 областных советов: Полтавский - 23,8%, Винницкий - 22,6%, Запорожский - 21,4% и Днепропетровский - только 20%", - говорится в сообщении.

В городских советах из 5089 депутатов нынешнего созыва только 1464 (28,8%) были депутатами и раньше.

В среднем 50% и более депутатов переобралось лишь в пяти городских советах: Дружковском (Донецкая область) - 55,9%, Измаильском (Одесская область) - 55,3%, Маргенецьком (Днепропетровщина), Трускавецком (Львовская область) и Очаковском (Николаев) - по 50%", - добавили в ОПОРЕ.

Менее 10% депутатов повторно выиграли выборы в четырех городах: Кривом Роге - 9,3% (5 депутатов), Умани - 7,9% (3 депутата), Селидове (Донецкая область) - 7,7% (2 депутата) и Могилев-Подольском - 2,9% (1 депутат).

Напомним, ЦИК планирует полностью завершить местные выборы в марте 2021 года.