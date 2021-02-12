18:46  12 февраля
В Украине впервые лишили лицензии поставщика газа: в чем причина
17:03  12 февраля
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87
18:15  12 февраля
Сутки в зоне ООС: семь нарушений "тишины", один военный ранен
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 18:34 7

В городские и областные советы смогли переизбраться около 30% депутатов - ОПОРА

12 февраля 2021, 18:34 7
Читайте також українською мовою
Больше всего депутатов смогли переизбраться в Ивано-Франковском областном совете
Больше всего депутатов смогли переизбраться в Ивано-Франковском областном совете
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время местных выборов менее 30% депутатов городских и областных советов смогли переизбраться на новый срок.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

По данным независимых наблюдателей, из 1659 депутатов областных советов, избранных на выборах, смогли переизбраться только 477, или 28,75%.

Больше всего депутатов смогли переизбраться в Ивано-Франковском облсовете, где в 2020 году депутатами стали 44% избранников из предыдущего состава. 37,5% депутатов снова прошли в Житомирский, Хмельницкий и Черкасский областные советы.

Кроме того, менее 25% депутатов переобралалось в 4 из 22 областных советов: Полтавский - 23,8%, Винницкий - 22,6%, Запорожский - 21,4% и Днепропетровский - только 20%", - говорится в сообщении.

В городских советах из 5089 депутатов нынешнего созыва только 1464 (28,8%) были депутатами и раньше.

В среднем 50% и более депутатов переобралось лишь в пяти городских советах: Дружковском (Донецкая область) - 55,9%, Измаильском (Одесская область) - 55,3%, Маргенецьком (Днепропетровщина), Трускавецком (Львовская область) и Очаковском (Николаев) - по 50%", - добавили в ОПОРЕ.

Менее 10% депутатов повторно выиграли выборы в четырех городах: Кривом Роге - 9,3% (5 депутатов), Умани - 7,9% (3 депутата), Селидове (Донецкая область) - 7,7% (2 депутата) и Могилев-Подольском - 2,9% (1 депутат).

Напомним, ЦИК планирует полностью завершить местные выборы в марте 2021 года.

ОПОРА Местные выборы депутаты облсовет горсовет

ЦИК опять распустила избирательную комиссию в Черновцах и зарегистрировала депутатов от двух партий
12 февраля 2021, 16:43
Черновицкая ТИК окончательно отказала в регистрации десятерым депутатам
12 февраля 2021, 14:46
Впервые народному депутату сообщили о подозрении за "кнопкодавство"
12 февраля 2021, 10:32
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua