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12 февраля 2021, 16:43 52

ЦИК опять распустила избирательную комиссию в Черновцах и зарегистрировала депутатов от двух партий

12 февраля 2021, 16:43 52
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Территориальную избирательную комиссию обвинили в затягивании регистрации депутатов
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия приняла решение во второй раз распустить Черновицкую избирательную комиссию из-за нарушений конституции и избирательного кодекса.

Такое решение было принято во время заседания ЦИК 12 февраля, передает RegioNews.

Члены ЦИК отменили два постановления Черновицкой ТИК, которая решила не регистрировать 10 депутатов от партий "Команда Михайлишина" и "Родной город".

В Центризбиркоме заявили, что для такого решения нет оснований, поскольку депутаты вовремя и без нарушений подали заявления о регистрации.

Теперь политические партии должны подать по 14 февраля новые кандидатуры в состав Черновицкой ТИК, после чего глава комиссии должен представить депутатов во время сессии городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что Черновицкая ТИК окончательно отказала в регистрации десятерым депутатам.

Черновцы депутат горсовет ЦИК комиссия ТИК

Черновицкая ТИК окончательно отказала в регистрации десятерым депутатам
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