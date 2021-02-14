Стало известно, о чем будут говорить "слуги" на заседании фракции в понедельник

В повестке дня есть кадровые вопросы, подробностей которых в "Слуге народа" не разглашают

В повестке дня есть кадровые вопросы, подробностей которых в "Слуге народа" не разглашают

Фото: из открытых источников

Депутаты от "Слуги народа" во время заседания фракции в понедельник, 15 февраля, кроме назначения Юрия Витренко министром энергетики планируют обсудить вопросы "евроблях" и оборота оружия.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает RegioNews.

На завтра запланировано заседание фракции "Слуга народа". Вопросов на повестке дня много. С давно назревшего: можно ли всем дать возможность иметь огнестрельное оружие; какие налоги должны платить автомобилисты; как упростить и удешевить растаможку авто на еврономерах", - рассказала она.

Также Гришина добавила, что депутаты хотят решить, будут ли они снова голосовать за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

Она отметила, что это не единственный кадровый вопрос, который обсудят на фракции.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Разумков сказал, что кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Совета. Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились.

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