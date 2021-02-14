Витренко рассказал, при каких условиях уйдет с должности и.о. министра энергетики

Он не намерен быть первым заместителем новоназначенного главы ведомства

Он не намерен быть первым заместителем новоназначенного главы ведомства

Фото: из открытых источников

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко не планирует покидать пост, пока главой ведомства не назначат другого человека.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Я сейчас и.о. остаюсь, потому что я выполняю фактически обязанности министра. Другого министра нет. Это все же ответственная должность. И положил на меня обязанности Кабмин, кого-то другого должен назначить Кабмин. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется. Потому что это решение Кабмина", - заявил Витренко.

Он также добавил, что не планирует работать первым заместителем министра энергетики, если на его нынешнюю должность назначат кого-то другого.

Если кого-то другого назначат, останусь ли я первым заместителем? Нет, не останусь. Тогда просто страна скажет: кто-то другой будет делать", - добавил он.

Также Витренко заявил, что принял решение возглавить ведомство, потому что его попросили "помочь государству".

Напомним, кандидатуру Витренко уже дважды выносили на голосование парламента, однако депутаты оба раза не поддержали его назначения министром. Также у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза.