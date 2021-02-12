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12 февраля 2021, 21:09 3

Зеленский собирает СНБО, заседание состоится 19 февраля

12 февраля 2021, 21:09 3
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Президент поручил начать подготовку заседания
Президент поручил начать подготовку заседания
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную Facebook-страницу СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой, 11, - говорится в сообщении.

По данным СНБО, на заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме.

Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов...

Posted by Рада національної безпеки і оборони України on Friday, February 12, 2021

Как сообщалось, секретарь СНБО Данилов заявил, что санкции против трех телеканалов отменить уже невозможно. Доказательства для введения санкций собирали в течение 8 месяцев.

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