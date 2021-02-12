Зеленский собирает СНБО, заседание состоится 19 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную Facebook-страницу СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой, 11, - говорится в сообщении.
По данным СНБО, на заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме.
Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов...Posted by Рада національної безпеки і оборони України on Friday, February 12, 2021
Как сообщалось, секретарь СНБО Данилов заявил, что санкции против трех телеканалов отменить уже невозможно. Доказательства для введения санкций собирали в течение 8 месяцев.