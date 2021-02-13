У Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза

Это может произойти на следующей неделе

Это может произойти на следующей неделе

Фото: Укринформ

Руководитель ОП Андрей Ермак считает Юрия Витренко лучшим кандидатом на пост министра энергетики и не исключает успешного голосования ВР за его кандидатуру в третий раз.

Об этом Андрей Ермак сообщил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина", передает RegioNews.

"Мы, как и ранее, считаем Юрия Витренко лучшим кандидатом на позицию министра энергетики на сегодня. Поэтому я не исключаю, что будет третья попытка, надеюсь, уже могу сказать с большой долей вероятности, - успешная попытка голосования в Верховной Раде", - сказал руководитель ОП.

Он подчеркнул: проведены консультации, в том числе с фракцией "Слуга народа", показывают, что все, кто хотел получить ответы на вопросы, каким образом будет развиваться энергетика", имели возможность такие ответы получить.

Напомним 28 января Верховная Рада во второй раз не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Вместе с тем Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.