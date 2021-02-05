Пожар в инфекционной больнице: подозреваемому избрали меру пресечения
Сегодня, 5 февраля, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья избрали меру пресечения заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание 061.ua.
По версии правоохранителей, работника медучреждения подозревают в нарушении требований ст. 15 Закона "Об охране труда", так как он не остановил работу оборудования с повышенной опасностью, что создало угрозу для жизни людей.
Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 7:00. Прокуратура с таким решением суда не согласилась и будет подавать апелляцию.
Изначально прокуратура просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, одному из работников объявили о подозрении в деле пожара в больнице Запорожья.