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05 февраля 2021, 17:46 207

Пожар в инфекционной больнице: подозреваемому избрали меру пресечения

05 февраля 2021, 17:46 207
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Прокуратура с решением суда не соглашается
Прокуратура с решением суда не соглашается
Фото ГСЧС
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Сегодня, 5 февраля, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья избрали меру пресечения заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание 061.ua.

По версии правоохранителей, работника медучреждения подозревают в нарушении требований ст. 15 Закона "Об охране труда", так как он не остановил работу оборудования с повышенной опасностью, что создало угрозу для жизни людей.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 7:00. Прокуратура с таким решением суда не согласилась и будет подавать апелляцию.

Изначально прокуратура просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, одному из работников объявили о подозрении в деле пожара в больнице Запорожья.

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