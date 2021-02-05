Пожар в инфекционной больнице: подозреваемому избрали меру пресечения

Прокуратура с решением суда не соглашается

Прокуратура с решением суда не соглашается

Фото ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание 061.ua.

По версии правоохранителей, работника медучреждения подозревают в нарушении требований ст. 15 Закона "Об охране труда", так как он не остановил работу оборудования с повышенной опасностью, что создало угрозу для жизни людей.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 7:00. Прокуратура с таким решением суда не согласилась и будет подавать апелляцию.

Изначально прокуратура просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, одному из работников объявили о подозрении в деле пожара в больнице Запорожья.