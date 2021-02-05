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05 февраля 2021, 17:25 312

ВАКС заявляет об отсутствии давления на судью по делу "пленок ОАСК"

05 февраля 2021, 17:25 312
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Судья Андрей Бицюк подчеркивает, что принимает решение по данному делу так же, как и в остальных делах
Судья Андрей Бицюк подчеркивает, что принимает решение по данному делу так же, как и в остальных делах
Фото из открытых источников
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В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что на судью Андрея Бицюка, который рассматривает дело в отношении пленок Окружного админсуда Киева и его главы Павла Вовка, никто не оказывает давление.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВАКС.

Андрей Бицюк подчеркивает, что принимает решение по данному делу так же, как и в остальных делах, которые он рассматривает, исходя исключительно из материалов дела, руководствуясь действующим уголовным процессуальным законом и исходя из внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств в уголовном производстве, - говорится в сообщении.

Бицюк утверждает, что информация о давлении Высшего совета правосудия по делу ОАСК не соответствует действительности.

Также судья ВАКС призвал "воздержаться от публикаций о давлении, вероятном влиянии или других категоричных и лишенных подоплеки суждений в указанном деле и других, в которых он осуществляет судебный контроль".

Как сообщалось ранее, суд разрешил осуществить принудительный привод главы ОАСК Вовка. Его должны доставить в суд 8 февраля.

Напомним, 11 августа 2020 г. правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

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