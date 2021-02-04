В Николаеве из-за "минирования” школ эвакуировали учеников и сотрудников

Правоохранители проверяют четыре сообщения о минировании школ

Правоохранители проверяют четыре сообщения о минировании школ

Фото: Нацполиция

В Николаеве полиция проверяет сообщение о минировании четырех учебных заведений. Учеников и работников школы эвакуировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Сегодня утром, 4 февраля, на электронный адрес УСБУ в Николаевской области поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Намыв Заводского района здание одной из школ заминирована", - сообщили в полиции.

На месте работают полиция, пожарные, взрывотехники, кинологи, "скорая" помощь.

Кроме того, правоохранители также проверяют анонимное сообщение о минировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева.

Оперативники окружили районы возможной опасности, эвакуировали учащихся и работников учебных заведений.

Напомним, 22 января в Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского.