В Николаеве из-за "минирования” школ эвакуировали учеников и сотрудников
В Николаеве полиция проверяет сообщение о минировании четырех учебных заведений. Учеников и работников школы эвакуировали.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.
Сегодня утром, 4 февраля, на электронный адрес УСБУ в Николаевской области поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Намыв Заводского района здание одной из школ заминирована", - сообщили в полиции.
На месте работают полиция, пожарные, взрывотехники, кинологи, "скорая" помощь.
Кроме того, правоохранители также проверяют анонимное сообщение о минировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева.
Оперативники окружили районы возможной опасности, эвакуировали учащихся и работников учебных заведений.
Напомним, 22 января в Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского.