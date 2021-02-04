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04 февраля 2021, 13:39 264

В Николаеве из-за "минирования” школ эвакуировали учеников и сотрудников

04 февраля 2021, 13:39 264
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Правоохранители проверяют четыре сообщения о минировании школ
Правоохранители проверяют четыре сообщения о минировании школ
Фото: Нацполиция
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В Николаеве полиция проверяет сообщение о минировании четырех учебных заведений. Учеников и работников школы эвакуировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Сегодня утром, 4 февраля, на электронный адрес УСБУ в Николаевской области поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Намыв Заводского района здание одной из школ заминирована", - сообщили в полиции.

На месте работают полиция, пожарные, взрывотехники, кинологи, "скорая" помощь.

Кроме того, правоохранители также проверяют анонимное сообщение о минировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева.

Оперативники окружили районы возможной опасности, эвакуировали учащихся и работников учебных заведений.

Напомним, 22 января в Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского.

школа минирование полиция проверки дети

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