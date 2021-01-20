Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в сепаратизме Нелю Штепу

Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, впервые за два месяца приехала в суд

Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, впервые за два месяца приехала в суд

Фото: Суспільне

В Харькове Орджоникидзевский районный суд избрал для экс-мэра Славянска Нели Штепы меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом в Facebook сообщил один из ее адвокатов Александр Тананакин, передает RegioNews.

Во время заседания Штепа просила перенести суд из-за плохого самочувствия и жаловалась на повышенную температуру.

В режиме видеоконференции суд допросил свидетеля со стороны обвинения из Славянска. Жительница города рассказала об угрозах ее семье со стороны Штепы и ее мужа, Штепа это отрицала.

Суд принял решение взять Нелю Штепу под ночной домашний арест сроком до 19 марта 2021 года. Отныне она должна находиться по месту жительства с 22:00 до 5:00.

Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.

Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Неля Штепа проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет Славянска.

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