Стало известно, кто решился подать иск против указа президента о закрытии телеканалов

В суд поступили исковые заявления от адвоката Павла Попкова и юриста из Харькова Романа Лихачева

В суд поступили исковые заявления от адвоката Павла Попкова и юриста из Харькова Романа Лихачева

Фото: facebook.com/Роман Лихачов

В Кассационный административный суд подал иск юрист из Харькова Роман Лихачев, который считает не законным указ Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

"С командой юристов мы долго спорили о законности Указа Президента Зеленского о закрытии телеканалов. Я свой выбор сделал давно: я остаюсь юристом, а не политиком, поэтому считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", - сообщил Лихачев.

Так, ответчиком в поданном в суд иске значится президент Украины, а третьим лицом - Служба безопасности Украины.

Правозащитник просит суд признать указ президента №43/2021 незаконным и отменить его.

Известно, что еще один иск против указа президента о закрытии телеканалов подал адвокат Павел Попков (адвокатское свидетельство выдано Советом адвокатов Донецкой области).

Ранее сообщалось, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.