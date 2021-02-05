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05 февраля 2021, 11:06 761

Стало известно, кто решился подать иск против указа президента о закрытии телеканалов

05 февраля 2021, 11:06 761
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В суд поступили исковые заявления от адвоката Павла Попкова и юриста из Харькова Романа Лихачева
В суд поступили исковые заявления от адвоката Павла Попкова и юриста из Харькова Романа Лихачева
Фото: facebook.com/Роман Лихачов
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В Кассационный административный суд подал иск юрист из Харькова Роман Лихачев, который считает не законным указ Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

"С командой юристов мы долго спорили о законности Указа Президента Зеленского о закрытии телеканалов. Я свой выбор сделал давно: я остаюсь юристом, а не политиком, поэтому считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", - сообщил Лихачев.

Так, ответчиком в поданном в суд иске значится президент Украины, а третьим лицом - Служба безопасности Украины.

Правозащитник просит суд признать указ президента №43/2021 незаконным и отменить его.

Известно, что еще один иск против указа президента о закрытии телеканалов подал адвокат Павел Попков (адвокатское свидетельство выдано Советом адвокатов Донецкой области).

Ранее сообщалось, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.

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