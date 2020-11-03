Неля Штепа проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет Славянска

Ранее экзит-пол прогнозировал выход Штепы во второй тур выборов мэра

Ранее экзит-пол прогнозировал выход Штепы во второй тур выборов мэра

Фото: Нацполиция

"Партия мира и развития", первым номером которой баллотируется скандальная экс-мер Славянска Донецкой области Неля Штепа, проходит в городской совет.

Об этом сообщает местное издание "Карачун", передает RegioNews.

Сама же Штепа заняла третье место на выборах городского головы и не попадает во второй тур выборов мэра, однако теперь она будет депутатом городского совета.

Согласно официальным результатам выборов, за пост мэра Славянска во втором туре будут соревноваться Павел Придворов от ОПЗЖ и Вадим Лях от "Оппозиционного блока".

В городской совет проходят партии ОПЗЖ (38,06%), "Оппозиционный блок" (16,35%), "Слуга народа" (16,12%), "Партия мира и развития" (12,78%), "Наш край" (9,36%) и "Европейская солидарность" (6,05%).

Ранее экзит-пол аналитического бюро "Система" прогнозировал выход Нели Штепы во второй тур выборов мэра Славянска.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.

22 сентября стало известно, что Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ.