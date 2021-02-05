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05 февраля 2021, 11:57 299

В повестку дня КСУ включаются преимущественно одни и те же дела, - Совгиря

05 февраля 2021, 11:57 299
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Постоянный представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря очередной раз акцентирует на проблемах способа формирования повестки дня КСУ.

Об этом Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Представитель Рады в КСУ сообщает, что согласно обнародованному на сайте Конституционного Суда проекту повестки дня на следующую неделю Большая палата КСУ будет рассматривать конституционность изменений к Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, дело о конституционности изменений в Регламент ВРУ по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры, а также продолжит рассмотрение дел о толковании преамбулы Конституции Украины относительно термина "достойные условия жизни" и относительно конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Сенаты КСУ продолжат рассмотрение дел, в частности, положений Закона "О судоустройстве и статусе судей", конституционности отдельных положений Таможенного кодекса (в части санкций за нарушение порядка таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля), и дело с несколькими конституционными жалобами относительно возможности замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием.

Вместе с этим, следует еще раз заметить на проблемах прозрачности способа формирования повестки дня КСУ. Ведь в повестку дня включаются преимущественно одни и те же дела, в то время как многих других дел, поступивших на рассмотрение в Суд в течение 2014-2019 годов, заседания не проводились полгода и больше, - заметила Совгиря.

Ранее Ольга Совгиря замечала, что содержание КСУ очевидно не соответствует уровню эффективности его деятельности из-за того, что 2 февраля состоялось заседание Большой палаты КСУ-за отсутствия кворума.

Также у Зеленского отреагировали на то, что судьи подали в суд на КСУ за недополученное вознаграждение. Убеждены, что "размер таких вознаграждений судьям КСУ является очевидно более чем достаточным, учитывая, что Суд не демонстрирует должной эффективной работы".

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