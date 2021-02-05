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05 февраля 2021, 14:18 124

У Разумкова подтвердили, что он взял отпуск

05 февраля 2021, 14:18 124
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Он находится в Киеве
Он находится в Киеве
Фото: УНИАН
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Глава украинского парламента Дмитрий Разумков взял один день отпуска в пятницу, 5 февраля, за собственный счет.

Как пишет RegioNews, об этом пресс-секретарка Разумкова Ольга Туний сообщила в комментарии Украинской правде.

"Дмитрий Александрович взял отпуск на один день за свой счет. В понедельник он будет на работе", — сказала она.

Пресс-секретарка также указала, что спикер находится в Киеве и позже сам сможет сообщить, почему решил взять отпуск.

Напомним, сегодня Разумков отсутствовал в Раде.

Украина спикер Верховная Рада парламент отпуск

 
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