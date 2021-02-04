Штурм телеканала "НАШ": задержаны четверо активистов, один из них угрожает самоубийством

Возле офиса телеканала прошла акция протеста, участники которой требовали прекратить работу канала и пытались штурмовать здание

Возле офиса телеканала прошла акция протеста, участники которой требовали прекратить работу канала и пытались штурмовать здание

Фото: Facebook

В Киеве правоохранители задержали четырех участников столкновений возле офиса телеканала "НАШ" за совершение противоправных действий, их доставили в участок.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева, передает RegioNews.

Отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

Какие именно нарушения совершили демонстранты, правоохранители не уточнили. В пресс-службе полиции добавили, что сейчас ситуация возле здания канала спокойная.

Как сообщает РБК-Украина, один из задержанных активистов угрожает совершить самоубийство. Мужчина вилез в окно отделения полиции и угрожает прыгнуть вниз, если его попытаются снять.

Также он заявил, что покончит с собой, если на место не приедет министр внутренних дел Арсен Аваков, а телеканал не будет закрыт.

Я требую, чтобы Аваков появился прямо сюда. Я требую, чтобы здесь появились все телеканалы. Чтобы они транслировали мои требования. Я требую, чтобы закрыли телеканал "НАШ". Я требую, чтобы все пророссийские телеканалы были закрыты", - заявил мужчина.

В Киеве под зданием телеканала "НАШ" произошла потасовка между полицией и протестующими, националисты пытались прорваться к телеканалу.