Верховный Суд отказался открывать дело по отстранению Тупицкого

Говорят, что юрисдикция админсудов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ

Говорят, что юрисдикция админсудов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ

Фото из открытых источников

Верховный суд отказал председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в открытии производства в деле его отстранения от работы КСУ, поскольку данный иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Верховный суд отметил, что согласно ч.2 ст.19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного Суда Украины, – говорится в сообщении.

Также суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, в частности, в этой части, как и решение вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) в отношении объема полномочий президента в Конституции Украины, также является исключительным полномочием Конституционного суда Украины.

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Как сообщалось ранее, Указ Зеленского об отстранении Тупицкого обжалуют в Верховном Суде.

Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.