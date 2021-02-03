У Зеленского отреагировали на то, что судьи подали в суд на КСУ из-за недополученного вознаграждения

Убеждены, что "размер таких вознаграждений судьям КСУ является очевидно более чем достаточным, учитывая, что Суд не демонстрирует должной эффективной работы".

Убеждены, что "размер таких вознаграждений судьям КСУ является очевидно более чем достаточным, учитывая, что Суд не демонстрирует должной эффективной работы".

Фото из открытых источников

Постоянный представитель Президента в КСУ Вениславский и нардеп Шуляк очертили позицию в отношении исков двух судей КСУ — Касминина и Литвинова, которые те подали против самого же Конституционного Суда из-за недополученного вознаграждения.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В Верховной Раде состоялся брифинг постоянного представителя Президента Украины в Конституционном Суде Федора Вениславського и народного депутата Елены Шуляк относительно исков двух судей КСУ — Касминина и Литвинова.

Эти судьи требуют от КСУ выплатить им как ущерб недополученное за период с 18.04.2020 по 28.08.2020 судейское вознаграждение, размер которого был временно ограничен законом в апреле 2020 года вначале пандемии коронавируса. Впоследствии этот закон был признан неконституционным в сжатые сроки самим Конституционным Судом решением от 28.08.2020 г.

Размер исковых требований только в одном из этих дел составляет 1 млн. 275 тыс. грн. (сумма требований в другом деле пока неизвестна). Стоит отметить, что согласно закону размер базового оклада судьи КСУ составляет 75 прожиточных минимумов, а окончательная сумма вознаграждения при этом существенно увеличивается с учетом судейского стажа, - сообщает Ольга Совгиря.

Депутат добавляет, что в частности, на брифинге было отмечено, что размер таких вознаграждений судьям КСУ является очевидно более чем достаточным, тем более учитывая то, что Суд не демонстрирует должной эффективной работы.

Однако отдельные судьи КСУ, вероятно, такую позицию не разделяют, и в условиях стагнации экономики во всем мире из-за пандемии коронавируса и необходимости обеспечения первоочередных потребностей государства в борьбе с коронавирусом они заботятся исключительно о своих персональных интересах, - написала Совгиря.

Как сообщалось, вчера Ольга Совгиря заявила, что содержание КСУ очевидно не соответствует уровню эффективности его деятельности. Вывод она сделала в связи с тем, что не состоялось запланированное заседание Большой палаты КСУ из-за отсутствия кворума.