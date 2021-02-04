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04 лютого 2021, 11:08 18

Верховний Суд відмовився відкривати справу щодо відсторонення Тупицького

04 лютого 2021, 11:08 18
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Кажуть, що юрисдикція адмінсудів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції КСУ
Кажуть, що юрисдикція адмінсудів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції КСУ
Фото з відкритих джерел
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Верховний суд відмовив голові Конституційного суду Олександру Тупицькому у відкритті провадження у справі його відсторонення від роботи КСУ, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного суду.

Верховний суд зазначив, що відповідно до ч.2 ст.19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України, – йдеться в повідомленні.

Також суд зазначив, що правовий статус президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, в цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) щодо обсягу повноважень президента Конституції України, також є винятковим повноваженням Конституційного суду України.

ВС відмовив у відкритті провадження у справі щодо відсторонення від посади судді КСУ Сьогодні, 3 лютого 2021 року,...

Posted by Верховний Суд on Wednesday, February 3, 2021

Як повідомлялося раніше, Указ Зеленського про відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному Суді.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

виробництво позов Верховний суд КСУ Олександр Тупицький

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