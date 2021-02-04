Верховний Суд відмовився відкривати справу щодо відсторонення Тупицького

Кажуть, що юрисдикція адмінсудів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції КСУ

Кажуть, що юрисдикція адмінсудів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції КСУ

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Верховний суд відмовив голові Конституційного суду Олександру Тупицькому у відкритті провадження у справі його відсторонення від роботи КСУ, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного суду.

Верховний суд зазначив, що відповідно до ч.2 ст.19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України, – йдеться в повідомленні.

Також суд зазначив, що правовий статус президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, в цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) щодо обсягу повноважень президента Конституції України, також є винятковим повноваженням Конституційного суду України.

ВС відмовив у відкритті провадження у справі щодо відсторонення від посади судді КСУ Сьогодні, 3 лютого 2021 року,... Posted by Верховний Суд on Wednesday, February 3, 2021

Як повідомлялося раніше, Указ Зеленського про відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному Суді.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.