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01 февраля 2021, 17:21 85

Венецианская комиссия определилась с датой ответа Разумкову

01 февраля 2021, 17:21 85
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Заключение по законопроекту о конституционной процедуре комиссия выдаст в марте
Заключение по законопроекту о конституционной процедуре комиссия выдаст в марте
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Венецианская комиссия в марте выдаст заключение по законопроекту о конституционной процедуре.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Венецианская комиссия планирует 19-20 марта выдать заключение по законопроекту №4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному ему проекту.

В соответствии с письмом, полученным председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта предоставит заключение относительно законопроекта 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативного законопроекта, - отметила Совгиря .

Напомним, 28 января вслед за Зеленским, мнением Венецианской комиссии относительно реформы КСУ поинтересовался Разумков. Глава Верховной Рады направил запрос Венецианской комиссии выразить мнение относительно законопроектов относительно КС.

КСУ законопроект Дмитрий Разумков комиссия письмо

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