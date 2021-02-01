Венецианская комиссия определилась с датой ответа Разумкову

Заключение по законопроекту о конституционной процедуре комиссия выдаст в марте

Заключение по законопроекту о конституционной процедуре комиссия выдаст в марте

Венецианская комиссия в марте выдаст заключение по законопроекту о конституционной процедуре.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews. Венецианская комиссия планирует 19-20 марта выдать заключение по законопроекту №4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному ему проекту. В соответствии с письмом, полученным председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта предоставит заключение относительно законопроекта 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативного законопроекта, - отметила Совгиря . Напомним, 28 января вслед за Зеленским, мнением Венецианской комиссии относительно реформы КСУ поинтересовался Разумков. Глава Верховной Рады направил запрос Венецианской комиссии выразить мнение относительно законопроектов относительно КС.

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