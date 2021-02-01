В Раде собирают подписи под проектом постановления об увольнении руководства НАК "Нафтогаз"

Об этом заявила лидер фракции и одноименной политсилы Юлия Тимошенко во время согласительного совета лидеров фракций и групп парламента, передает RegioNews.

Предлагаю всем фракциям подписать постановление и дать правительству прямое указание уволить с должностей все руководство НАК "Нафтогаза", которое уже просто пропиталось коррупцией. И наконец на базе государственного аудита объявить, кто виноват, и забрать 225 млрд, которые выведены за пределы Украины. И тот наблюдательный совет привлечь к ответственности, который все это пропустил, - сказала Тимошенко