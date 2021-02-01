НАПК составило протоколы на трех судей Конституционного суда из-за конфликта интересов

Протоколы касаются решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование

Протоколы касаются решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило протоколы в отношении трех судей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова, передает RegioNews.

Известно, что протоколы выписали на трех судей КСУ: Игоря Слиденко, Владимира Мойсака и Ирину Завгороднюю.

Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене уголовной статьи за недостоверное декларирование.

Также Новиков сообщил, что в отношении судьи КСУ Ирины Завгородней вынесли еще один протокол, касающийся незадекларированного автомобиля ее мужа.

По процедуре теперь председатель НАПК должен направить протоколы в КС на ознакомление, судьи будут иметь неделю, чтобы подготовить свою позицию, и тогда документы можно будет передавать в суд", - говорится в сообщении.

Срок привлечения к ответственности судьи Ирины Завгородней за недекларирование закончится уже в середине февраля.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.