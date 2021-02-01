11:04  01 февраля
В Минздраве назвали регионы, где наихудшая эпидситуация с коронавирусом
11:39  01 февраля
В Киеве бывшие правоохранители продавали оружие и боеприпасы - СБУ
08:11  01 февраля
В ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2021, 14:59 131

НАПК составило протоколы на трех судей Конституционного суда из-за конфликта интересов

01 февраля 2021, 14:59 131
Читайте також українською мовою
Протоколы касаются решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование
Протоколы касаются решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило протоколы в отношении трех судей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова, передает RegioNews.

Известно, что протоколы выписали на трех судей КСУ: Игоря Слиденко, Владимира Мойсака и Ирину Завгороднюю.

Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене уголовной статьи за недостоверное декларирование.

Также Новиков сообщил, что в отношении судьи КСУ Ирины Завгородней вынесли еще один протокол, касающийся незадекларированного автомобиля ее мужа.

По процедуре теперь председатель НАПК должен направить протоколы в КС на ознакомление, судьи будут иметь неделю, чтобы подготовить свою позицию, и тогда документы можно будет передавать в суд", - говорится в сообщении.

Срок привлечения к ответственности судьи Ирины Завгородней за недекларирование закончится уже в середине февраля.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

суд НАПК Конституционный суд декларации коррупция КСУ протокол

На Закарпатье будут судить членов преступной группировки во главе с председателем ОТГ
01 февраля 2021, 10:36
На Ровенщине будут судить священника и полицейского, которые "продавали" руководящую должность в полиции
29 января 2021, 21:23
Экс-глава Чернобыльской АЭС пойдет под суд за продажу радиоактивного металлолома
29 января 2021, 19:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram