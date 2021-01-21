Отстранение от должности председателя КСУ не блокирует деятельность Конституционного Суда, - Совгиря

При отсутствии председателя Суда его обязанности исполняет заместитель

При отсутствии председателя Суда его обязанности исполняет заместитель

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Согласно имеющейся на сайте Конституционного Суда информации со следующей недели возобновляет свою работу Второй сенат КСУ.

Об этом сообщила Постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Согласно информации на сайте Конституционного Суда, со следующей недели возобновляет свою работу Второй сенат КСУ.

Ольга Совгиря сообщает, что согласно обнародованному на сайте проекту повестки дня Сената будет рассматриваться конституционная жалоба относительно положений Закона "О ЕСВ" (относительно уплаты ЕСВ плательщиками единого налога) и коллективная конституционная жалоба относительно пенсионного обеспечения граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы

Таким образом, отстранение главы КСУ от должности судьи КСУ не блокирует деятельность Конституционного Суда, ведь Суд осуществляет свою деятельность в составе Большой палаты и двух сенатов, - констатирует Ольга Совгиря.

Депутат добавляет, что при этом согласно статье 33 Закона "О КСУ" при отсутствии председателя Суда его обязанности исполняет заместитель председателя Суда, а следовательно организационная деятельность Суда также не является заблокированной".

Ранее сообщалось, что 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.

Напомним, что 28 декабря главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.