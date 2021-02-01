Разумков ответил Кравчуку относительно референдума
Глава Верховной Рады отрицает необходимость референдума по вопросу, кому принадлежат временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Согласительного совета, передает RegioNews.
Предложенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонидом Кравчуком референдум проводить не нужно, считает Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Речь шла о том, чтобы определить, что (Донбасс — ред.) — это территория Украины, что она является неделимой, целостной. Я, при всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что и в этом зале, и все, кто нас смотрят, и так понимают без референдума, что территория временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей — это на 100% территория Украины, и рано или поздно она вернется, — сказал Глава ВР.
Как сообщалось, Леонид Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на референдум.