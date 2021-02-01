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01 февраля 2021, 15:02 141

Разумков ответил Кравчуку относительно референдума

01 февраля 2021, 15:02 141
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Спикер убежден, что украинцы и без референдума знают, чей Крым и Донбасс
Спикер убежден, что украинцы и без референдума знают, чей Крым и Донбасс
Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады отрицает необходимость референдума по вопросу, кому принадлежат временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Согласительного совета, передает RegioNews.

Предложенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонидом Кравчуком референдум проводить не нужно, считает Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Речь шла о том, чтобы определить, что (Донбасс — ред.) — это территория Украины, что она является неделимой, целостной. Я, при всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что и в этом зале, и все, кто нас смотрят, и так понимают без референдума, что территория временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей — это на 100% территория Украины, и рано или поздно она вернется, — сказал Глава ВР.

Как сообщалось, Леонид Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на референдум.

референдум ТКГ Верховная Рада Дмитрий Разумков Леонид Кравчук

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