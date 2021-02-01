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01 февраля 2021, 16:43 12

На Киевщине будут судить нацгвардейца за госизмену

01 февраля 2021, 16:43 12
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества
Рixabay
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Главное следственное управление СБУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего Национальной гвардии, который подозревается в государственной измене.

Об этом говорится в сообщении прес-центра СБУ, пишет RegioNews.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что военнослужащий Нацгвардии был завербован сотрудниками спецслужб Российской Федерации. На выполнение заданий кураторов фигурант передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, имеющийся личный и подвижной состав. Он также предоставлял сведения относительно участия иностранных инструкторов в обучении, где он проходил службу, их личные данные, за что получал материальное вознаграждение.

Установлено, что указанные действия наносят ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Военнослужащему по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.

суд Украина криминал Нацгвардия тюрьма

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