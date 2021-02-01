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01 февраля 2021, 13:09 133

Вторжение России не было бы, если бы у Украины было ядерное оружие - Зеленский

01 февраля 2021, 13:09 133
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В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, считает президент
В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, считает президент
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия одной из крупнейших ошибок, однако возвращение Украине статуса ядерного государства также является неправильным.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский сообщил в интервью программе Axios на телеканале HBO.

В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", - отметил президент.

По мнению Зеленского, в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. "Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны", - добавляет президент.

Я понимаю, что ядерное оружие – это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую ​​большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - отметил Зеленский.

Несмотря на это, попробовать вернуть Украине ядерный статус на сегодня неправильно.

По его словам, "со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек – все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировому закону, должны оставаться людьми".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что членство в НАТО позволит завершить конфликт на Донбассе. По его словам, санкциями жизни погибших людей из-за войны не вернуть.

Донбасс РФ война Владимир Зеленский Крым оружие конфликт президент

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