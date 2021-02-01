Вторжение России не было бы, если бы у Украины было ядерное оружие - Зеленский

В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, считает президент

В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, считает президент

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия одной из крупнейших ошибок, однако возвращение Украине статуса ядерного государства также является неправильным.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский сообщил в интервью программе Axios на телеканале HBO.

В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", - отметил президент.

По мнению Зеленского, в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. "Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны", - добавляет президент.

Я понимаю, что ядерное оружие – это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую ​​большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - отметил Зеленский.

Несмотря на это, попробовать вернуть Украине ядерный статус на сегодня неправильно.

По его словам, "со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек – все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировому закону, должны оставаться людьми".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что членство в НАТО позволит завершить конфликт на Донбассе. По его словам, санкциями жизни погибших людей из-за войны не вернуть.