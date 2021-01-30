Стало известно, сколько уже собрали голосов за исключение Дубинского со "Слуги народа"

Дубинского хотят исключить из фракции за введение против него американских санкций

Дубинского хотят исключить из фракции за введение против него американских санкций

Фото из открытых источников

Сейчас за исключение Александра Дубинского из фракции собрали 195 голосов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Наглый", пишет RegioNews.

"Сейчас за исключение Александра Дубинского из фракции собрали 195 голосов. Сомнительная победа президента, очень сомнительна", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.