10:41  30 января
Коронавирус: в Украине снова почти 5 тысяч новых больных
11:35  30 января
В Раде назвали пять вопросов, которые не могут быть предметом референдума
10:03  30 января
Сутки в ООС: оккупанты пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух наших воинов
UA | RU
UA | RU
30 января 2021, 14:02 82

Стало известно, сколько уже собрали голосов за исключение Дубинского со "Слуги народа"

30 января 2021, 14:02 82
Читайте також українською мовою
Дубинского хотят исключить из фракции за введение против него американских санкций
Дубинского хотят исключить из фракции за введение против него американских санкций
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сейчас за исключение Александра Дубинского из фракции собрали 195 голосов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Наглый", пишет RegioNews.

"Сейчас за исключение Александра Дубинского из фракции собрали 195 голосов. Сомнительная победа президента, очень сомнительна", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

Украина Слуга народа партия фракция Дубинский Александр

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram