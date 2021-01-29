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29 января 2021, 17:32 112

Президент сменил состав Нацсовета реформ: кто в него вошел

29 января 2021, 17:32 112
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В состав совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, ввели первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко
В состав совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, ввели первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета реформ. Соответствующий указ был обнародован 29 января.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, ввели заместителей руководителя Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко и президента общественной организации "СЕО КЛУБ" Сергея Гайдайчука.

Также в состав совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, ввели первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко, министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко и министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Кроме того, из совета вывели бывшего министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, бывшего министра энергетики Ольгу Буславец, заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, бывшего и.о. министра образования Любомиру Мандзий и бывшего главу НБУ Якова Смолия.

Напомним, 26 января Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме.

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