"Состояние стабильно плохое": Александр Скичко рассказал о транспортной отрасли Украины

Системно транспортной отраслью в Украине никто не занимается

Системно транспортной отраслью в Украине никто не занимается

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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины и критике профильного министерства.

Как передает RegioNews, об этом Скичко рассказал в интервью изданию Delo.ua.

Если коротко - она приходит в упадок. Состояние стабильно плохое с тенденцией к ухудшению. Несмотря на всю стратегическую важность и все еще большой потенциал, никто системно транспортной отраслью в Украине не занимается, и так продолжается уже лет 15 точно", - рассказал он.

По его мнению, тогда, когда другие страны привлекают инвестиции в модернизацию своей транспортной инфраструктуры, Украина продолжает изнашивать то старое, что у нее осталось.

Мы отстаем от всех наших соседей, и только для того, чтобы их догнать, нам надо вкладывать больше, чем они вкладывают. Мы же наоборот - вкладываем меньше. Без вложений в инфраструктуру транспортная отрасль не может развиваться", - добавил нардеп.

Скичко также отметил, что государственную политику в сфере транспорта должен формировать соответствующий орган исполнительной власти - Министерство транспорта и инфраструктуры.

"Существует такая политика? Нет, к сожалению. Но ведь речь идет о понятных правилах и принципах, по которым работает весь мир... Пока бизнес не видит такой политики и не верит в то, что делает государство, он очень осторожно заходит на рынок и не будет рисковать вкладывать. Между тем, это не только утраченные или не заработанные десятки, если не сотни, миллиардов гривен ежегодно для страны. Это также не созданные тысячи новых рабочих мест", - подчеркнул он.

По мнению нардепа, профильный министр Владислав Криклий не продемонстрировал системного видения реформы отрасли.

"Год прошел - не сделано ничего. Если говорить о реальных результатах, а не меморандумах. Абсолютно ничего! Министерство должно формировать политику и задавать вектор развития отрасли, должен быть план и понимание, какой будет отрасль через пять-десять лет... Есть какие-то хаотичные бессистемные решения, которые на самом деле ничего не решают, а только консервируют проблемы, которые накапливались годами. Министр затыкает дыры, которые регулярно возникают в прогнилой системе", - отметил Скичко.

Ранее нардеп Скичко заявил, что пересмотр тарифов Укрзализныци возможен только после реформирования, и это должна решать НКРТ.