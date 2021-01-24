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24 января 2021, 15:06 1

Скичко рассказал как будет формировать новую команду в Черкасской ОГА

24 января 2021, 15:06 1
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Будущий глава ОГА считает, что в старой команде есть несколько хороших профессионалов
Будущий глава ОГА считает, что в старой команде есть несколько хороших профессионалов
Фото из открытых источников
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Нардеп Александр Скичко, которого Кабмин согласовал на должность главы Черкасской ОГА, рассказал, по каким принципам он будет подбирать людей в свою команду для руководства областью.

Об этом Скичко рассказал изданию "Страна", пишет RegioNews.

Cкичко считает, что руководителем области должен быть менеджер, который сможет вокруг себя консолидировать команду специалистов и профессионалов в различных направлениях.

Область – это не только инфраструктура, это и сельское хозяйство, это экология, это мини-государство. Нет человека, который может разбираться во всех отраслях. Есть, конечно, люди, которые могут отлично говорить на все эти темы, но не знать их досконально, - поделился своим видением проблемы Скичко.

Будущий глава ОГА рассказал также, что не боится брать в свою команду людей, которые более компетентны в отдельных отраслях, нежели он сам.

Я не боюсь брать к себе в команду людей компетентнее себя в той или иной сфере. Я признаю, что могу многого не знать, - констатировал Скичко.

Также будущий глава ОГА сообщил, что продолжает поиск новых членов своей команды, но готов работать и с теми, кто уже числится в штате ОГА и будет разделять видение Скичко касательно развития области.

Поиск (членов команды – ред.) продолжается. По моей информации, в области уже работают хорошие заместители по медицине и по финансам, а дальше будем наполнять штат. Моя цель – не прийти, всех выгнать и завести свою команду. Я готов работать с теми, кто будет иметь со мной одни цели и задачи, - подытожил Скичко.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

Также Скичко рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.

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