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24 января 2021, 13:04 860

Будущий глава Черкасской ОГА Скичко рассказал о приоритетах в своей работе

24 января 2021, 13:04 860
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Александр Скичко поделилися своим видением дальнейшего развития Черкасской области
Александр Скичко поделилися своим видением дальнейшего развития Черкасской области
Фото из открытых источников
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Александр Скичко, кандидатуру которого Кабмин согласовал на должность главы Черкасской ОГА, рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.

Об этом Скичко рассказал в интервью изданию "Страна", пишет RegioNews.

Одним из основных приоритетов новый глава ОГА считает развитие и ремонт сети дорог местного значения.

К сожалению, Черкассы традиционно занимали не самые лучшие места в порядке распределения финансирования на строительство и ремонты дорог. Причин очень много. Я не обвиняю "папередников", так было и это факт. Нам удалось очень много сделать в направлении государственных дорог в Черкасской области.

Считаю, что нужно продолжить эту тенденцию и заняться дорогами местного значения. Это один из моих приоритетов на должности главы Черкасской области. И это приоритет номер один, - считает Скичко.

Вторым приоритетом Скичко считает завершение реформы децентрализации, передачу коммунального имущества в общины, а также помощь ОТГ.

Сейчас очень важно проводить объяснительную работу и образовательную. Много организаций занимаются обучением местных советов. Им нужно помогать в организации бюджетного планирования, оптимизации. В очень многих местных советах раздутый штат сотрудников-родственников. Есть ОТГ, в которых бюджет развития – 300 тысяч гривен, а зарплатный фонд аппарата – более 4 миллионов гривен. Это надо менять, - подчеркнул Скичко.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

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