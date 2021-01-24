Будущий глава Черкасской ОГА Скичко рассказал о приоритетах в своей работе

Александр Скичко поделилися своим видением дальнейшего развития Черкасской области

Александр Скичко поделилися своим видением дальнейшего развития Черкасской области

Фото из открытых источников

Александр Скичко, кандидатуру которого Кабмин согласовал на должность главы Черкасской ОГА, рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.

Об этом Скичко рассказал в интервью изданию "Страна", пишет RegioNews.

Одним из основных приоритетов новый глава ОГА считает развитие и ремонт сети дорог местного значения.

К сожалению, Черкассы традиционно занимали не самые лучшие места в порядке распределения финансирования на строительство и ремонты дорог. Причин очень много. Я не обвиняю "папередников", так было и это факт. Нам удалось очень много сделать в направлении государственных дорог в Черкасской области.



Считаю, что нужно продолжить эту тенденцию и заняться дорогами местного значения. Это один из моих приоритетов на должности главы Черкасской области. И это приоритет номер один, - считает Скичко.

Вторым приоритетом Скичко считает завершение реформы децентрализации, передачу коммунального имущества в общины, а также помощь ОТГ.

Сейчас очень важно проводить объяснительную работу и образовательную. Много организаций занимаются обучением местных советов. Им нужно помогать в организации бюджетного планирования, оптимизации. В очень многих местных советах раздутый штат сотрудников-родственников. Есть ОТГ, в которых бюджет развития – 300 тысяч гривен, а зарплатный фонд аппарата – более 4 миллионов гривен. Это надо менять, - подчеркнул Скичко.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

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