Зеленский распорядился создать реестр домов престарелых

Информация из реестра будет доступна в портале "Дія"

Информация из реестра будет доступна в портале "Дія"

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги", которым Правительству предлагается провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Так, Кабинет Министров должен обеспечить проведение проверок соблюдения в домах престарелых правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности маломобильных групп населения.

Также Зеленский распорядился обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Информация из реестра должна быть доступна через государственный портал "Дія".

Кроме этого, Правительство должно в течение трех месяцев подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроекты по совершенствованию системы соцуслуг.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет внедрить реестр домов для пожилых людей в Украине.