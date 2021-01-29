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29 января 2021, 16:44 272

Зеленский распорядился создать реестр домов престарелых

29 января 2021, 16:44 272
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Информация из реестра будет доступна в портале "Дія"
Информация из реестра будет доступна в портале "Дія"
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги", которым Правительству предлагается провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Так, Кабинет Министров должен обеспечить проведение проверок соблюдения в домах престарелых правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности маломобильных групп населения.

Также Зеленский распорядился обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Информация из реестра должна быть доступна через государственный портал "Дія".

Кроме этого, Правительство должно в течение трех месяцев подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроекты по совершенствованию системы соцуслуг.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет внедрить реестр домов для пожилых людей в Украине.

Владимир Зеленский президент указ реестр дом престарелых

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