Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА
Кабинет министров согласовал назначение народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность главы Черкасской областной госадминистрации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания правительства.
Скичко, выступая перед членами Кабмина, ответил относительно своих действий, как будущий председатель ОГА касательно развития области. Так, в частности, среди своих основных задач он видит противодействие пандемии, подготовку населения к вакцинации и "Большое строительство" президента Зеленского.
После доклада Скичко, члены Кабмина проголосовали "За" поддержку кадровых вопросов, в том числе согласование кандидатуры нардепа Александра Скичко на должность председателя Черкасской ОГА.
Напомним, согласно действующему законодательству, Кабмин только согласовывает кандидатуру, а будет назначать нового руководителя ОГА уже президент.
Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.