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20 января 2021, 13:33 60

Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА

20 января 2021, 13:33 60
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Теперь назначить главу ОГА должен президент
Теперь назначить главу ОГА должен президент
Фото: delo.ua
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Кабинет министров согласовал назначение народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность главы Черкасской областной госадминистрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания правительства.

Скичко, выступая перед членами Кабмина, ответил относительно своих действий, как будущий председатель ОГА касательно развития области. Так, в частности, среди своих основных задач он видит противодействие пандемии, подготовку населения к вакцинации и "Большое строительство" президента Зеленского.

После доклада Скичко, члены Кабмина проголосовали "За" поддержку кадровых вопросов, в том числе согласование кандидатуры нардепа Александра Скичко на должность председателя Черкасской ОГА.

Напомним, согласно действующему законодательству, Кабмин только согласовывает кандидатуру, а будет назначать нового руководителя ОГА уже президент.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

Кабмин Черкассы Слуга народа депутат ОГА регионы глава
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