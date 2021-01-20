Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА

Теперь назначить главу ОГА должен президент

Теперь назначить главу ОГА должен президент

Фото: delo.ua

Кабинет министров согласовал назначение народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность главы Черкасской областной госадминистрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания правительства.

Скичко, выступая перед членами Кабмина, ответил относительно своих действий, как будущий председатель ОГА касательно развития области. Так, в частности, среди своих основных задач он видит противодействие пандемии, подготовку населения к вакцинации и "Большое строительство" президента Зеленского.

После доклада Скичко, члены Кабмина проголосовали "За" поддержку кадровых вопросов, в том числе согласование кандидатуры нардепа Александра Скичко на должность председателя Черкасской ОГА.

Напомним, согласно действующему законодательству, Кабмин только согласовывает кандидатуру, а будет назначать нового руководителя ОГА уже президент.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.