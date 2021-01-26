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26 января 2021, 14:51 184

В Одессе объявили подозрение организаторам подпольного казино

26 января 2021, 14:51 184
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Трое жителей Измаильского района контролировали работу подпольного игорного заведения в областном центре
Фото: из открытых источников
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В Одессе правоохранители объявили подозрение организованной группе лиц в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Организовал и руководил незаконным игорным бизнесом младший участник группы. Он координировал действия подчиненных, собирал вырученные за азартные игры деньги и обеспечивал финансирование преступной деятельности своей группы и арендуемого им помещения", - говорится в сообщении.

Двое старших мужчин выполняли роли администратора и кассира соответственно. Кассир помогал администратору с выдачей выигрышей, игровых чеков, осуществлял учет наличности, полученной от незаконной деятельности, и передавал ее руководителю.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведения азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве накрыли сеть подпольных казино: одно - на воде.

Одесса уголовное дело полиция казино штраф
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