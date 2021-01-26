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26 января 2021, 15:33 21

Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме

26 января 2021, 15:33 21
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Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины
Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины
Фото из открытых источников
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Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает возможность электронного голосования.

Об этом стало известно из заседания Верховной рады во вторник, передает RegioNews.

Согласно тексту проекта закона №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", предметом всеукраинского референдума может быть принятие закона о внесении некоторых изменений в Конституцию (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также правосудии, всего 38 статей – ред.), вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Вместе с тем, всеукраинский референдум не допускается относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии, а также вопросам, которые отнесены к компетенции органов правопорядка (назначение виновных, вынесения приговоров).

Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, как сторонников, так и оппонентов вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации.

Кроме того, законопроект определяет возможность внедрения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Всеукраинский референдум относительно утверждения изменений к разделу i "Общие положения", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Конституции Украины назначается президентом.

Всеукраинский референдум относительно изменения территории Украины назначается Верховной Радой.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается указом президента (по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее как в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и не менее как по сто тысяч подписей в каждой из них).

Вопрос всеукраинского референдума должен иметь четкое и понятное формулирование, что не допускает различных толкований, и ответ на него должен быть "да" или "нет".

Всеукраинский референдум не может назначаться и проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного состояния.

Контроль относительно соответствия Конституции вопроса всеукраинского референдума осуществляет Конституционный суд.

Как сообщалось, сегодня Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме.

Ранее так и предполагалось, что Закон о народовластии и референдум могут принять в конце января. Рассматривать законопроект должны были 26-27 января.

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