Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме

Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины

Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины

Фото из открытых источников

Об этом стало известно из заседания Верховной рады во вторник, передает RegioNews.

Согласно тексту проекта закона №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", предметом всеукраинского референдума может быть принятие закона о внесении некоторых изменений в Конституцию (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также правосудии, всего 38 статей – ред.), вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Вместе с тем, всеукраинский референдум не допускается относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии, а также вопросам, которые отнесены к компетенции органов правопорядка (назначение виновных, вынесения приговоров).

Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, как сторонников, так и оппонентов вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации.

Кроме того, законопроект определяет возможность внедрения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Всеукраинский референдум относительно утверждения изменений к разделу i "Общие положения", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Конституции Украины назначается президентом.

Всеукраинский референдум относительно изменения территории Украины назначается Верховной Радой.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается указом президента (по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее как в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и не менее как по сто тысяч подписей в каждой из них).

Вопрос всеукраинского референдума должен иметь четкое и понятное формулирование, что не допускает различных толкований, и ответ на него должен быть "да" или "нет".

Всеукраинский референдум не может назначаться и проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного состояния.

Контроль относительно соответствия Конституции вопроса всеукраинского референдума осуществляет Конституционный суд.

Как сообщалось, сегодня Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме.

Ранее так и предполагалось, что Закон о народовластии и референдум могут принять в конце января. Рассматривать законопроект должны были 26-27 января.