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24 января 2021, 10:59 20

В 13 областях Украины проходят повторные местные выборы

24 января 2021, 10:59 20
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В частности повторно избирают мэра Конотопа Сумской области
В частности повторно избирают мэра Конотопа Сумской области
Фото из открытых источников
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24 января в 13 областях Украины проходят повторные местные выборы мэра, депутатов городских, поселковых и сельских советов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.

Согласно информации ЦИК, в 13 областях выбирают депутатов городских (1 лицо), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов.

Также происходит повторное голосование за городского голову Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадського поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винниччина) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.

Напомним, согласно ст. 14 Закона Украины "О местных выборах" повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе такими, что не состоялись, или в случае признании избранного лица такой, которая отказалась от депутатского мандата или должности.

Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 г. от осложнений коронавирус. Сейчас на эту должность претендуют семь кандидатов, в частности действующий мэр города Артем Семенихин.

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