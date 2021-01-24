В частности повторно избирают мэра Конотопа Сумской области

В частности повторно избирают мэра Конотопа Сумской области

Фото из открытых источников

24 января в 13 областях Украины проходят повторные местные выборы мэра, депутатов городских, поселковых и сельских советов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.

Согласно информации ЦИК, в 13 областях выбирают депутатов городских (1 лицо), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов.

Также происходит повторное голосование за городского голову Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадського поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винниччина) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.

Напомним, согласно ст. 14 Закона Украины "О местных выборах" повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе такими, что не состоялись, или в случае признании избранного лица такой, которая отказалась от депутатского мандата или должности.

Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 г. от осложнений коронавирус. Сейчас на эту должность претендуют семь кандидатов, в частности действующий мэр города Артем Семенихин.