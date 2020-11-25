ТИК назначила выборы мэра Конотопа на 24 января 2021 года

Комиссия признала выборы мэра такими, что не состоялись из-за смерти от коронавируса Александра Лугового

Комиссия признала выборы мэра такими, что не состоялись из-за смерти от коронавируса Александра Лугового

Фото: из открытых источников

Нового мэра города Конотоп Сумской области будут избирать 24 января 2021 года, а предвыборная кампания начнется 5 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на председателя городской территориальной избирательной комиссии Оксану Езерскую, передает RegioNews.

По ее словам, во время заседания ТИК, которое состоялось вечером 25 ноября, приняли решение признать выборы городского головы такими, которые не состоялись, и назначить новые.

Первое заседание городского совета Конотопа может начаться не ранее 2 декабря, и до 1 декабря новоизбранные депутаты имеют время, чтобы определиться: получать мандат или отказаться.

По состоянию на вечер 25 ноября из 38 депутатов заявления на принятие мандата написали 23.

Напомним, новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.