На выборах мэра Броваров победил Игорь Сапожко - ЦИК
Игорь Сапожко был повторно избран городским головой во втором туре
Игорь Сапожко был повторно избран городским головой во втором туре
На повторных выборах мэра города Бровары Киевской области, которые состоялись 17 января, победил действующий мэр Игорь Сапожко.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.
По данным ЦИК, за него отдали свой голос 53,16% избирателей.
Делимся с вами результатами (которые мы получаем от ТИК) повторного голосования по выборам городских голов 17 января. В Броварах за Игоря Сапожко - 53,16%", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских председателей. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
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