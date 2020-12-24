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24 декабря 2020, 15:19 26

Артем Семенихин зарегистрировался кандидатом на должность мэра Конотопа

24 декабря 2020, 15:19 26
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Он – предыдущий городской голова, который продолжил выполнять эти обязанности после смерти новоизбранного мэра Лугового
Он – предыдущий городской голова, который продолжил выполнять эти обязанности после смерти новоизбранного мэра Лугового
Фото из открытых источников
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Кандидатом на должность мэра Конотопа зарегистрировался Артем Семенихин, который сейчас исполняет эти обязанности.

Об этом Семенихин сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Получил постановление ТИК о регистрации меня на должность Конотопского городского головы! – написал Семенихин.

До избрания нового городского головы после смерти новоизбранного председателя Лугового мэром Конотопа остался Артем Семенихин. Александр Луговой не успел официально вступить в должность.

Отримав постанову ТВК про реєстрацію мене на посаду Конотопського міського голови! Разом ми зможемо!🤝

Posted by Артем Семеніхін - міський голова Конотопа on Wednesday, December 23, 2020

Александр Луговой баллотировался как самовыдвиженец. Во время местных выборов он победил действующего мэра, набрав 37% голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавирус и в ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа: 24 секущая 2021 года.

выборы мэр Сумская область Конотоп ТИК
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