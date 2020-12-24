Артем Семенихин зарегистрировался кандидатом на должность мэра Конотопа
Кандидатом на должность мэра Конотопа зарегистрировался Артем Семенихин, который сейчас исполняет эти обязанности.
Об этом Семенихин сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Получил постановление ТИК о регистрации меня на должность Конотопского городского головы! – написал Семенихин.
До избрания нового городского головы после смерти новоизбранного председателя Лугового мэром Конотопа остался Артем Семенихин. Александр Луговой не успел официально вступить в должность.
Отримав постанову ТВК про реєстрацію мене на посаду Конотопського міського голови! Разом ми зможемо!🤝Posted by Артем Семеніхін - міський голова Конотопа on Wednesday, December 23, 2020
Александр Луговой баллотировался как самовыдвиженец. Во время местных выборов он победил действующего мэра, набрав 37% голосов.
Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавирус и в ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа: 24 секущая 2021 года.