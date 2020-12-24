Артем Семенихин зарегистрировался кандидатом на должность мэра Конотопа

Он – предыдущий городской голова, который продолжил выполнять эти обязанности после смерти новоизбранного мэра Лугового

Он – предыдущий городской голова, который продолжил выполнять эти обязанности после смерти новоизбранного мэра Лугового

Фото из открытых источников

Кандидатом на должность мэра Конотопа зарегистрировался Артем Семенихин, который сейчас исполняет эти обязанности.

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