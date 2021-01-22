Людмила Ткаченко победила на выборах мэра Новгород-Северского - ТИК
Повторные выборы главы территориальной общины состоялись 17 января
Повторные выборы главы территориальной общины состоялись 17 января
В Черниговской области кандидат от партии “Рідний дім" Людмила Ткаченко победила на выборах мэра города Новгород-Северский.
Как сообщает Суспільне, 22 января городская Территориальная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление, передает RegioNews.
Согласно постановлению ТИК, Людмила Ткаченко набрала 34,5% голосов и победила своего ближайшего конкурента Вячеслава Кауфмана от партии "Наш край" с отрывом в почти 700 голосов.
В повторном голосовании на выборах Новгород-Северского городского головы приняли участие более 8300 избирателей из 20 тысяч.
Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских председателей. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
Представление про выборы мэра Харькова поступило в Раду без сопроводительных документов - нардепВсе новости »
20 января 2021, 21:26Правительство и мэры договорились не повышать тарифы на тепло и горячую воду
20 января 2021, 19:50Кличко сказал, как будут учиться столичные школьники после локдауна
20 января 2021, 16:53
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов