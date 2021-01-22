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22 января 2021, 13:44 286

Людмила Ткаченко победила на выборах мэра Новгород-Северского - ТИК

22 января 2021, 13:44 286
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Повторные выборы главы территориальной общины состоялись 17 января
Повторные выборы главы территориальной общины состоялись 17 января
Фото: из открытых источников
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В Черниговской области кандидат от партии “Рідний дім" Людмила Ткаченко победила на выборах мэра города Новгород-Северский.

Как сообщает Суспільне, 22 января городская Территориальная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление, передает RegioNews.

Согласно постановлению ТИК, Людмила Ткаченко набрала 34,5% голосов и победила своего ближайшего конкурента Вячеслава Кауфмана от партии "Наш край" с отрывом в почти 700 голосов.

В повторном голосовании на выборах Новгород-Северского городского головы приняли участие более 8300 избирателей из 20 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских председателей. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

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