Людмила Ткаченко победила на выборах мэра Новгород-Северского - ТИК

Повторные выборы главы территориальной общины состоялись 17 января

Повторные выборы главы территориальной общины состоялись 17 января

Фото: из открытых источников

В Черниговской области кандидат от партии “Рідний дім" Людмила Ткаченко победила на выборах мэра города Новгород-Северский.

Как сообщает Суспільне, 22 января городская Территориальная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление, передает RegioNews.

Согласно постановлению ТИК, Людмила Ткаченко набрала 34,5% голосов и победила своего ближайшего конкурента Вячеслава Кауфмана от партии "Наш край" с отрывом в почти 700 голосов.

В повторном голосовании на выборах Новгород-Северского городского головы приняли участие более 8300 избирателей из 20 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских председателей. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.