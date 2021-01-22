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22 января 2021, 15:03 608

Комитет Рады согласовал законопроект о легализации оружия

22 января 2021, 15:03 608
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Проект Закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему” поддержали 10 из 18-ти членов Комитета
Проект Закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему” поддержали 10 из 18-ти членов Комитета
Фото из открытых источников
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Во время заседания Комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВР согласовал проект Закона №4335 “Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Верховной рады.

Этот законопроект подготовлен рабочей группой Комитета и его поддержали 10 из 18 нардепов – участников Комитета.

Согласно документу, право на получение Удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые: не имеют медицинских противопоказаний; не имеют судимости за преступления предусмотренные Разделами І - IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особенной части УК (кроме реабилитированных); не привлекались к админответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Вводятся: обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия; Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются принципы его ведения; курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ней и ее применения.

Определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Как сообщалось ранее, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко допускал, что разрешение на ношение оружия надо рассмотреть на референдуме. Чиновник считает это компромиссным вариантом.

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