В Конотопе определили порядок расположения кандидатов на мэра в бюллетене

Повторные выборы городского головы здесь состоятся 24 января

Повторные выборы городского головы здесь состоятся 24 января

Фото: ОПОРА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Конотопского горсовета.

Постановление городской ТИК об определении порядка в избирательном бюллетене кандидатов на должность главы Конотопского городского совета на местных выборах 24 января 2021 года обнародовал сегодня Конотопский горсовет.

В соответствии с постановлением №20 Конотопской городской ТИК, в бюллетене кандидаты расположатся следующим образом:

1. Губенко Наталья Сергеевна.

2. Завгородний Сергей Иванович.

3. Павлов Юрий Иванович.

4. Пасько Николай Сергеевич.

5. Пащенко Инна Алексеевна.

6. Семенихин Артем Юрьевич.

7. Ульянченко Оксана Федоровна.

Про визначення порядку у виборчому бюлетні кандидатів на посаду міського голови Posted by Конотопська міська рада on Wednesday, January 13, 2021

Как сообщалось ранее, 1 декабря в ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа - их назначили после смерти избранного мэра Александра Лугового.

После смерти новоизбранного мэра Лугового его обязанности продолжил выполнять предыдущий мэр Артем Семенихин, который 24 декабря сообщил, что зарегистрировался кандидатом на должность мэра Конотопа.