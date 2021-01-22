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22 января 2021, 17:10 7

На Донбассе боевики продолжают блокировать большинство пунктов пропуска

22 января 2021, 17:10 7
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Ежедневно пропускные операции осуществляются только в КПВВ "Станица Луганская"
Ежедневно пропускные операции осуществляются только в КПВВ "Станица Луганская"
Фото: из открытых источников
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Пророссийские боевики продолжают блокировать контрольные пункты въезда/выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Известно, что другие пункты пропуска работают с 08:00 до 16:00, также ежедневно пропускные операции осуществляет КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ "Новотроицкое" работает только два раза в неделю: в понедельник и пятницу. Через пункт пропуска 119 граждан проехали в сторону временно оккупированного Донецка, а 92 человека - на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.

В Пограничной службе отметили, что в течение недели оформили на временно оккупированную территорию Украины 2033 лица, на контролируемую территорию - 2161 человека.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, сколько жителей ОРДЛО получают украинские пенсии.

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