На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины", погиб военный

Боевики вели огонь из гранатометов, минометов, стрелкового и снайперского оружия

Боевики вели огонь из гранатометов, минометов, стрелкового и снайперского оружия

Фото: штаб ООС

В течение минувших суток, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Также, в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - сообщают в штабе.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины открывали огонь.

С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики дважды обстреляли силы ООС, один украинский военный получил ранения.