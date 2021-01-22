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На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины", погиб военный
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22 января 2021, 08:11 8

На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины", погиб военный

22 января 2021, 08:11 8
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Боевики вели огонь из гранатометов, минометов, стрелкового и снайперского оружия
Боевики вели огонь из гранатометов, минометов, стрелкового и снайперского оружия
Фото: штаб ООС
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В течение минувших суток, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Также, в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - сообщают в штабе.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины открывали огонь.

С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики дважды обстреляли силы ООС, один украинский военный получил ранения.

ОРДЛО Донбасс ООС обстрел боевики
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