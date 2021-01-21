Решение РФ передать содержащихся в ОРДЛО украинцев не Украине, а Медведчуку – это удар по Нормандскому формату, - МИД

Украинское министерство называет это также "сознательным нивелированием Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений"

Украинское министерство называет это также "сознательным нивелированием Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений"

Фото из открытых источников

МИД Украины обнародовал заявление относительно нарушения РФ устоявшихся механизмов освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МИД Украины.

В заявлении отмечается, что решение Российской Федерации передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которых долгое время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, "грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов".

Этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц. Сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе увольнений является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего Председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, - говорится в заявлении.

Украинская сторона требует от Российской Федерации "неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в Нормандском формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождение всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц".

Напомним, вчера омбудсмен Денисова сообщила, что боевики вскоре могут передать Украине девятерых пленных.

Ранее из-за того, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ т. наз. общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом, украинский участник ТКГ Сергей Гармаш заявил, что "профанация Минских переговоров относительно Донбасса доказана ОБСЕ до полного апофеоза".