Решение РФ передать содержащихся в ОРДЛО украинцев не Украине, а Медведчуку – это удар по Нормандскому формату, - МИД
МИД Украины обнародовал заявление относительно нарушения РФ устоявшихся механизмов освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МИД Украины.
В заявлении отмечается, что решение Российской Федерации передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которых долгое время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, "грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов".
Этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц. Сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе увольнений является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего Председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, - говорится в заявлении.
Украинская сторона требует от Российской Федерации "неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в Нормандском формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождение всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц".
Напомним, вчера омбудсмен Денисова сообщила, что боевики вскоре могут передать Украине девятерых пленных.
Ранее из-за того, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ т. наз. общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом, украинский участник ТКГ Сергей Гармаш заявил, что "профанация Минских переговоров относительно Донбасса доказана ОБСЕ до полного апофеоза".