Зеленский заявил о попытках России разъединить Украину по Днепру

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается разъединить Украину по Днепру, атакуя мосты и энергетическую инфраструктуру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение главы государства.

Последствия российских ударов и защита прифронтовых общин стали оновными темами состоявшегося 9 ноября заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

"Мы подробно обсудили вызовы из-за российской операции против наших мостов и энергосети – Россия пытается разъединить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел", – заявил Зеленский.

В заседании приняли участие представители прифронтовых регионов, военного командования и члены правительства. К обсуждению присоединились руководители Харькова, Херсона, Днепра, Сум, Донецкой области, а также мэр Киева.

Основное внимание участники уделили защите городов и общин, подвергающихся наибольшим российским ударам, а также усилению мер безопасности. По словам президента, защитники и гражданские службы еженедельно корректируют протоколы реагирования на угрозы.

Зеленский отметил необходимость эффективного взаимодействия между центральной и местной властью для защиты населения.

Кабинет Министров, по его словам, готов приобщиться к решению проблем, с которыми не удается справиться на региональном уровне, и выделить дополнительные государственные ресурсы для покрытия дефицитов.

Речь идет, в частности, об обеспечении регионов вооружением, оборудованием и необходимыми энергетическими ресурсами. В то же время, президент подчеркнул, что общины и области должны выполнять задачи, предусмотренные планами устойчивости.

Отдельно Зеленский напомнил, что на этой неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. Среди вопросов повестки дня – законопроекты, важные для европейской интеграции, финансирования государства и борьбы с коррупцией.

Также народные депутаты должны рассмотреть президентский законопроект, предусматривающий дальнейшее продвижение Украины к вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби на рабочем уровне пройдут переговоры между Украиной и Россией. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

По данным СМИ, украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Франция также присоединится к обсуждению завершения российско-украинской войны. Париж будет настаивать на том, чтобы голос Европы был услышан, поскольку именно европейские страны наиболее непосредственно ощущают последствия войны.

Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь немного другую форму.