Российская армия потеряла за сутки в Украине более 2200 военных
Силы обороны продолжают наносить значительные потери оккупационной армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 2220 захватчиков, три танка, 13 бронемашин, 46 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, а также 525 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.
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