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20 января 2021, 15:02 80

На Хмельнитчине СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых на миллионы гривен

20 января 2021, 15:02 80
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Дельцы осуществляли незаконную добычу на самовольно занятых 4,3 га государственной земли
Дельцы осуществляли незаконную добычу на самовольно занятых 4,3 га государственной земли
Фото СБУ
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Служба безопасности Украины блокировала в Хмельницкой области противоправную деятельность коммерческой структуры, которая осуществляла незаконную разработку недр государственного значения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Во время инициированной СБУ проверки зафиксировано, что предприятие работало без предусмотренного законом специального разрешения на пользование недрами, а также акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождения. Дельцы осуществляли незаконную добычу полезных ископаемых на самовольно занятом земельном участке государственной формы собственности площадью 4,3 гектара.

По предварительной оценке специалистов, с месторождения противоправно вывезено более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью 5 миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины совместно со следственной группой полиции провели осмотр территории незаконной добычи, изъяли 5 единиц техники и зафиксировали факт совершения преступления. Решением суда уже наложен арест на изъятую в ходе осмотра технику, ориентировочной стоимостью 10 миллионов гривен, - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие.

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