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19 января 2021, 16:53 12

Решения местных советов Закарпатья относительно региональных языков отменены - Креминь

19 января 2021, 16:53 12
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Были отменены скандальные решения местных советов Закарпатья, которые приняли еще в 2012 году
Были отменены скандальные решения местных советов Закарпатья, которые приняли еще в 2012 году
Фото: из открытых источников
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В Закарпатской области отменены все решения местных властей относительно функционирования региональных языков.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает RegioNews.

Он рассказал, что ранее направил обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, на что получил ответ от Закарпатской областной прокуратуры.

Решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 года признаны утратившими силу решения о региональноых языках Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в ответе прокуратуры.

Креминь отметил, что таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Напомним, ранее на Закарпатье местному жителю сообщили о подозрении за сепаратистские призывы.

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