Решения местных советов Закарпатья относительно региональных языков отменены - Креминь

Были отменены скандальные решения местных советов Закарпатья, которые приняли еще в 2012 году

Были отменены скандальные решения местных советов Закарпатья, которые приняли еще в 2012 году

Фото: из открытых источников

В Закарпатской области отменены все решения местных властей относительно функционирования региональных языков.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает RegioNews.

Он рассказал, что ранее направил обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, на что получил ответ от Закарпатской областной прокуратуры.

Решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 года признаны утратившими силу решения о региональноых языках Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в ответе прокуратуры.

Креминь отметил, что таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Напомним, ранее на Закарпатье местному жителю сообщили о подозрении за сепаратистские призывы.