СБУ объявила подозрение шестерым террористам так называемой "ЛНР"

Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Фото: из открытых источников

В Луганской области работники СБУ объявили подозрение шести боевикам террористической "ЛНР" за причастность к преступлениям против государственной и общественной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, с началом российской вооруженной агрессии против Украины четверо жителей городов Кадиевка и Алчевск добровольно присоединились к так называемому "МГБ ЛНР".

В рядах террористов они занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, незаконным преследованием и лишением свободы граждан, принуждением мирного населения к преступной деятельности в пользу врага. Действия боевиков квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (Кировск) и Сорокинского (Краснодон) горотделов "миграционной службы МВД ЛНР", которые осуществляют принудительную незаконную выдачу паспортов террористической "ЛНР" и других "документов" фейковых республики.

Злоумышленникам заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, они объявлены в розыск.

Напомним, в Сумской области контрразведка СБУ разоблачила схему поставки непригодных снарядов Вооруженным Силам на 50 млн грн.