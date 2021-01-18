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18 января 2021, 09:46 8

Стала известна дата проведения саммита "Крымской платформы"

18 января 2021, 09:46 8
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На саммите планируют принять решения по деоккупации полуострова
На саммите планируют принять решения по деоккупации полуострова
Фото: из открытых источников
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Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Уже четко определена дата проведения Крымского саммита - 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

По его словам, на саммите "Крымской платформы" планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - отметил Жовква.

Кроме того, саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

Напомним, ранее стало известно, когда начнет свою работу Крымская платформа.

Крым оккупация саммит МИД защита права
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